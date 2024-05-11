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«Рубин» — «Ростов»: текстовая трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 14:00

«Рубин» — «Ростов»: текстовая трансляция матча 28-го тура РПЛ начнётся в 14:00
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Сегодня, 11 мая, состоится матч 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором сыграют казанский «Рубин» и «Ростов» из Ростова-на-Дону. Встречу примет стадион «Казань Арена». Стартовый свисток арбитра раздастся в 14:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 28-й тур
11 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В матче 4-го тура Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона, который состоялся в августе прошлого года, «Ростов» на своём поле разгромил «Рубин» со счётом 3:0 благодаря голам Николая Комличенко, Андрея Ланговича и Егора Голенкова.

По состоянию на сегодняшний день «Рубин» располагается на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков по результатам 27 матчей. «Ростов» занимает седьмое место. В активе ростовчан 40 очков.

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