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Мор: «Краснодар» сам себя испугался, получив шанс выиграть РПЛ

Мор: «Краснодар» сам себя испугался, получив шанс выиграть РПЛ
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал причины, которые помешали «Краснодару» лидировать в чемпионате России.

«Первое — это отставка Ивича. На Ивиче всё держалось, футболисты привыкли к его требованиям и тактике. Второе — психология. «Краснодар» сам себя испугался. Та же абсолютно ненужная красная карточка Кордобы в конце осенней части сезона, красная карточка Волкова в Самаре, абсолютно необъяснимая. Такие действия футболисты совершают в командах, которые морально неустойчивы и не уверены в себе. Они сами испугались того, что у них есть такой шанс», — рассказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 27 туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (51 очко).

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