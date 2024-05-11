Мор: «Краснодар» сам себя испугался, получив шанс выиграть РПЛ

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор назвал причины, которые помешали «Краснодару» лидировать в чемпионате России.

«Первое — это отставка Ивича. На Ивиче всё держалось, футболисты привыкли к его требованиям и тактике. Второе — психология. «Краснодар» сам себя испугался. Та же абсолютно ненужная красная карточка Кордобы в конце осенней части сезона, красная карточка Волкова в Самаре, абсолютно необъяснимая. Такие действия футболисты совершают в командах, которые морально неустойчивы и не уверены в себе. Они сами испугались того, что у них есть такой шанс», — рассказал Эдуард Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 27 туров «Краснодар» занимает второе место в РПЛ с 50 очками. Лидирует в чемпионате «Зенит» (51 очко).