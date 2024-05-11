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Мэйсон Маунт получил третью травму за сезон и не сыграет в матче АПЛ с «Арсеналом»

Мэйсон Маунт получил третью травму за сезон и не сыграет в матче АПЛ с «Арсеналом»
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Атакующий полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт получил травму в преддверии матча 37-го тура английской Премьер-лиги с «Арсеналом», который состоится завтра, 12 мая. Об этом проинформировал главный тренер «красных дьяволов» Эрик тен Хаг.

Англия - Премьер-лига . 37-й тур
12 мая 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Арсенал
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, данное повреждение является третьим для 25-летнего футболиста в нынешнем сезоне. Отметим, что из-за травмы берцовой кости, полученной Маунтом в ноябре, он пропустил 110 дней.

В нынешнем сезоне Маунт принял участие в 19 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.

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Турнирная таблица АПЛ
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