Головин прокомментировал попадание в список лучших игроков Лиги 1 в EA Sports FC 24

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался по поводу своего попадания в список лучших игроков французской Лиги 1 в футбольном симуляторе EA Sports FC 24.

«Безусловно, приятно оказаться в такой команде. Это все очень сильные игроки, которые действительно многое определяют и решают в чемпионате Франции. По сути, они являются главными действующими лицами лиги», — приводит слова Головина ТАСС.

Напомним, в этом году в команду лучших игроков сезона Лиги 1 в игре вошли в основном футболисты из верхней таблицы чемпионата: «ПСЖ», «Монако», «Бреста» и других клубов. Наивысшего рейтинга — 97 баллов — удостоился только нападающий Килиан Мбаппе. Российский футболист Александр Головин получил 94 балла, расположившись на позиции оттянутого форварда.

В текущем сезоне французской Лиги 1 27-летний Александр Головин провёл 25 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал шесть голевых передач. Также на его счету две игры в Кубке Франции.