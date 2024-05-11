Таранов: «Зенит» — фаворит матча с ЦСКА, но армейцы будут играть на победу

Бывший центральный защитник ЦСКА Иван Таранов поделился мнением о грядущем матче 28-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором красно-синие сыграют с «Зенитом». Матч состоится сегодня, 11 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

«Если говорить объективно, то «Зенит» фаворит матча с ЦСКА, потому что у них есть цель — стать чемпионом. ЦСКА в нынешнем сезоне не светят такие места.

В то же время ЦСКА будет играть на победу. Они не будут отдавать преимущество. Тем более они хотят реабилитироваться перед своими болельщиками. Будет интересный матч. Если «Зенит» снова подарит возможность «Краснодару» и «Динамо», будет очень интересно», — сказал Таранов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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