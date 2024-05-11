Эдуард Мор: маме с тётей нравится, когда в студии весело и есть споры

Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор рассказал об отношении своей семьи к его появлениям на телевидении в качестве эксперта.

— Семья смотрит ваши эфиры?

— Сын смотрит, жена — нет. Говорит: «Я тебя и так постоянно вижу дома. Чего на тебя по телевизору смотреть?» Смотрят родственники: мама, тётя, сестра.

— Критикуют?

— Нет (смеётся). Маме с тётей нравится, когда в студии весело и есть споры, — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егорок Кабаком.

Напомним, Мор выступал в составе красно-белых с 1999 по 2000 год. За этот период он принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Больше всего матчей за карьеру защитник провёл, выступая за «Сатурн» — 63 игры.

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