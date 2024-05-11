Экс-тренер «Краснодара» Сторожук — об отставке Ивича: неправда, что клубу не нужны трофеи

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук, в прошлом возглавлявший «Краснодар», поделился мнением о причине увольнения наставника «горожан» Владимира Ивича в марте 2024 года.

«Увольнение связано со стилем футбола Ивича? Нет, всё это слухи и чьи-то домыслы. Всё это неправда. Всё время идёт борьба. И все прекрасно понимают, что «Краснодар» хочет выиграть. Но пока не получается. К сожалению, поражение от «Ахмата» (0:1) в последнем матче усложнило эту задачу. Но неправда, что клубу не нужны трофеи.

Галицкий не догматик по части стиля игры? Нет, все эти разговоры о нём – неправда. Любой уважающий себя футбольный человек, будь то руководитель, тренер или игрок, всегда должен бороться за самые высокие места», — приводит слова Сторожука «Известия».

Напомним, под руководством Владимира Ивича «Краснодар» вышел в финал Кубка России и завершил первую часть Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024 на первом месте в турнирной таблице. Вместо Ивича на пост главного тренера «быков» был назначен Мурад Мусаев, который уже возглавлял команду ранее.