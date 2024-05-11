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Тибо Куртуа — фаворит в борьбе с Андреем Луниным за место в воротах «Реала» в финале ЛЧ

Тибо Куртуа — фаворит в борьбе с Андреем Луниным за место в воротах «Реала» в финале ЛЧ
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Голкипер Тибо Куртуа – фаворит на место в воротах мадридского «Реала» в финале Лиги чемпионов с «Боруссией» Дортмунд, сообщает The Athletic.

По информации источника, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти и его штаб довольны прогрессом украинского вратаря Андрея Лунина, но всё ещё считают Куртуа лучшим вратарём мира и будут рассчитывать на него, если он будет в форме.

Такое решение отражает отличную репутацию бельгийского голкипера, а не ошибки со стороны Лунина.

Также отмечается, что ситуация с выбором вратаря на финал ЛЧ не отразится на будущем украинца в клубе, он близок к договорённости о продлении контракта до 2028 года.

Напомним, в начале сезона Куртуа порвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск. Всего на лечение голкипер потратил 335 дней.

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