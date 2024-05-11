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Двукратный чемпион России Мор рассказал, как «Спартаку» вернуть былое величие

Двукратный чемпион России Мор рассказал, как «Спартаку» вернуть былое величие
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Бывший защитник «Спартака» Эдуард Мор ответил на вопрос, как красно-белым вернуть былое величие.

«Нужна системность в руководстве. У команды есть деньги, но нужно, чтобы при руководстве были люди, которым важен сам «Спартак». Говорят: люди себя в футболе, а не футбол в себе. Здесь то же самое — важно, чтобы были люди, которые любят «Спартак», а не всё вокруг него. Нужно вернуть ценности, которые были у команды», — рассказал Егор Кабак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егорок Кабаком.

Последний раз чемпионат России московский «Спартак» выигрывал в сезоне-2016/2017. Кубок России команда брала в сезоне-2021/2022, обыграв в финале «Динамо» (2:1).

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