Артета объяснил, почему «Арсенал» продлил контракт с Жоржиньо

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета ответил на вопрос, почему клуб решил продлить контракт с итальянским полузащитником Жоржиньо. Напомним, ранее стало известно, что футболист продлил соглашение с лондонским «Арсеналом» на неустановленный срок. По сведениям некоторых СМИ, новый контракт с Жоржиньо рассчитан ещё на один год.

Это важнейший игрок для любого тренера, поверьте мне. Его видение игры, общение и мотивация просто превосходны. Найти игрока лучше его типажа очень сложно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в соцсети X (ранее Twitter).

32-летний Жоржиньо выступает за «Арсенал» с января 2023 года, когда он перебрался из «Челси». В нынешнем сезоне Жоржиньо принял участие в 35 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.