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«Наполи» сделал предложение «Жироне» по Довбику — AS

«Наполи» сделал предложение «Жироне» по Довбику — AS
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Нападающий «Жироны» Артём Довбик может продолжить карьеру в итальянской Серии. Об этом сообщает AS.

По сведениям источника, агент украинского футболиста Алексей Люндовский сообщил нынешнему клубу игрока о готовности ряда клубов, среди которых и «Наполи», приобрести Довбика, однако получил от «Жироны» ответ, что украинец останется в испанской команде как минимум ещё на один сезон. Отмечается, что с агентом Довбика контактировали также и представители руководства «Ювентуса».

Полные трансляции матчей испанской Примеры доступны в Okko.

Напомним, 26-летний Довбик перешёл в «Жирону» из украинского клуба «Днепр-1» летом 2023 года за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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