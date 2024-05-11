«У нас очень много проходимцев». Мор — о тренерах-иностранцах в чемпионате России

Бывший защитник московского «Спартака» Эдуард Мор высказался об иностранных тренерах в чемпионате России.

«Есть важный момент для российского тренера — он больше вкладывается. Если у российского тренера не получается здесь, то, по сути, он себя закапывает, и на этом всё.

Есть иностранные тренеры, которые тоже вкладываются, но зачастую просто зарабатывают деньги. В той же Испании, Италии и так далее не судят о тренере по тому, как он у нас поработал. Поэтому у нас очень много проходимцев. Это большая проблема. Наш тренер всё равно гораздо больше дорожит тем, как он здесь поработал», — рассказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.