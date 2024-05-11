Икер Касильяс считает, что Андрей Лунин должен играть в воротах в финале ЛЧ с «Боруссией»

Бывший голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс ответил на вопрос, кто должен играть в воротах «Королевского клуба» в финале Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией».

«Реал» имеет победную ДНК, которая заставляет всегда играть до конца. У этой команды невероятная связь с Лигой чемпионов. Андрей Лунин всем уже доказал, что он замечательный вратарь, который может выручить в любой момент. Не от меня это зависит, но Андрей должен играть в финале Лиги чемпионов.

Куртуа только что восстановился от травмы, и это правда, что на днях он играл очень хорошо, но он ещё не вошёл в соревновательный ритм. Тибо уже всем показал свой уровень, и я уверен, что когда он наберёт форму, то будет играть так, как и раньше», — приводит слова Касильяса ABC Digital Paraguay.

Напомним, в начале сезона Куртуа порвал крестообразные связки. Затем, в марте, находясь на финальном этапе восстановления после этой травмы, 31-летний вратарь порвал мениск. Всего на лечение голкипер потратил 335 дней.

Финал Лиги чемпионов между командами состоится 1 июня на стадионе «Уэмбли».

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