Канчельскис: здорово, что мы с Аршавиным внесли свою лепту в историю АПЛ

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал попадание в список 100 лучших легионеров АПЛ по версии популярного британского издания FourFourTwo.
Канчельскис, выступавший за «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Эвертон» и «Саутгемптон», занял в рейтинге 98-е место. Андрей Аршавин, который защищал цвета «Арсенала», занял 91-е место.
«Очень рад, что попал в сотню лучших игроков. Время, которое я провёл в Англии, было хорошим, поэтому часто его вспоминаю. Честно, даже не знаю, кто может попасть в первую тройку — в Англии очень много прекрасных футболистов.
Здорово, что в список попал и Андрей Аршавин. Рад, что он тоже смог внести свою лепту в историю английского футбола. Нашим молодым футболистам есть куда стремиться», — сказал Канчельскис в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Полиной Куимовой.
Канчельскис — двукратный чемпион Англии, обладатель Кубка Англии и Кубка английской лиги, дважды побеждал в Суперкубке Англии. Был признан лучшим игроком месяца в АПЛ в апреле 1996 года.
Аршавин навсегда вписал своё имя в историю «Арсенала» благодаря историческому покеру в игре с «Ливерпулем» (4:4), состоявшейся в 2009 году. Признавался лучшим футболистом месяца в АПЛ в апреле 2009-го.