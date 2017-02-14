Гол К. Погребняка принёс «Зениту-2» победу над «Спартаком-Нальчик» в Кубке ФНЛ

<a href="http://ads.adfox.ru/202433/goDefaultLink?p1=biozy&p2=v" target="_top"><img src="http://ads.adfox.ru/202433/getDefaultImage?p1=biozy&p2=v" border="0" alt=""></a>
Футбол
РФПЛ
ФНЛ - Первый дивизион
Лига чемпионов
Лига Европы
Англия
Испания
Италия
Германия
Кубок России
ПФЛ - Второй дивизион
Молодёжное первенство
Сборная России
Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций
Южная Америка
Украина
Франция
Женский футбол
Прочие турниры
Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com
Любители
Студенческий футбол
Рейтинг УЕФА
Рейтинг ФИФА
MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ
НХЛ
МХЛ
ВХЛ
ЧМ по хоккею 2016
Евротур
Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20
Ночная Лига
MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины
Кубок мира-2016/17. Женщины
ЧМ-2017
Рождественская гонка 2016
ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации
Кубок Дэвиса
WTA
ATP
Australian Open 2017
Кубок Кремля
Рио 2016
Авто
Формула-1
Мотогонки
Ралли
Младшие серии
DTM/WTCC/Туринг
Дакар/Ралли-рейды
Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы
Любители
Женский бокс
ММА
Баскетбол
НБА
Евролига
Единая лига ВТБ
Еврокубок
Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины
Суперлига женщины
Лига чемпионов
Еврокубки
Пляжный волейбол
Кубок России
Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон
Мини-футбол
Фигурное катание
Водные виды спорта
Конькобежный спорт
Лёгкая атлетика
Лыжный спорт
Пляжный футбол
Гандбол
Конный спорт
Хоккей с мячом
Велоспорт
Шахматы
Прочие виды спорта
Европейские игры 2015
Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2
Counter-Strike: Global Offensive
FIFA
League of Legends
Везде
Новости
Статьи
Регистрация
Вход
Завершить регистрацию
Лента новостей
Видео
Фэнтези футбол
Билеты на спорт
Спортивный ТВ-гид
Рейтинг букмекеров
Футбольные трансферы
Допинг
Спортбары
175 лет назад
2016
Главные новости
Популярные
22:12
Кассано: могу остаться в Серии А, ведь вокруг много трудоустроенных неудачников
22:01
Ломбертс: «Зенит» всегда должен считаться фаворитом в матчах с «Андерлехтом»
21:37
«ПСЖ» — «Барселона»: 21-летний Кимпембе дебютирует в Лиге чемпионов
21:31
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «ПСЖ»
21:01
Представитель Миранчука: Антон согласовал контракт с «Локомотивом»
09:38
Замбиец Сакала подписал контракт со «Спартаком»
02:25
Радимов — Широкову: иди и вкалывай на благо отечественного футбола
15:10
Зозуля не может вернуться в «Днепр», несмотря на разрешение ФИФА
23:13
Д. Комбаров: Луис Адриано адаптировался так, будто играет в «Спартаке» много лет
11:40
Д. Комбаров: не читаю всех этих экспертов
События вчера
Сейчас
Сегодня
Завтра
Гол К. Погребняка принёс «Зениту-2» победу над «Спартаком-Нальчик» в Кубке ФНЛ
14 февраля 2017, вторник. 21:04.
Футбол
«Зенит-2» обыграл «Спартак-Нальчик» в матче второго тура группы B Кубка Футбольной национальной лиги — 2017. Встреча проходила в Ларнаке (Кипр) на стадионе «Аммохостос» и завершилась со счётом 1:0.
Единственный гол на 20-й минуте матча за команду из Санкт-Петербурга забил
Кирилл Погребняк
.
Кубок ФНЛ. Группа B. 2-й тур
14 февраля 2017, вторник. 19:00 МСК
Спартак-Нальчик
Нальчик
0 : 1
Зенит-2
Санкт-Петербург
0:1
– Погребняк – 20
Турнирное положение в группе B на Кубке ФНЛ после двух туров:
1. «Енисей» — 6 очков; 2-3. «Урал» и «Зенит-2» — по 3; 4. «Спартак-Нальчик» — 0.
Источник:
«Чемпионат»
Сообщить об ошибке
Теги
Зенит-2
Спартак-Нальчик
Кирилл Погребняк
Комментарии:
Правила
Новости. Футбол
14 февраля 2017, вторник
22:19
Анчелотти: я отношусь к Венгеру с большим уважением
22:12
Кассано: могу остаться в Серии А, ведь вокруг много трудоустроенных неудачников
22:10
«Марсель» и Диарра расторгли контракт по обоюдному согласию
22:07
Дренте: мои амбиции в музыке слишком велики, чтобы совмещать это с футболом
22:01
Ломбертс: «Зенит» всегда должен считаться фаворитом в матчах с «Андерлехтом»
21:56
«Бенфика» — «Боруссия» Д: стали известны стартовые составы
21:51
Хуммельс: «Арсенал» даст «Баварии» больше пространства, чем «Ингольштадт»
21:37
«ПСЖ» — «Барселона»: 21-летний Кимпембе дебютирует в Лиге чемпионов
21:34
Фердинанд: фанаты «Арсенала» делают Озила козлом отпущения – это нечестно
21:31
«Барселона» объявила стартовый состав на матч с «ПСЖ»
21:25
Пике, Суарес и Месси высмеяли усы Неймара перед матчем с «ПСЖ»
21:04
Гол К. Погребняка принёс «Зениту-2» победу над «Спартаком-Нальчик» в Кубке ФНЛ
21:02
Бьельса возглавит «Лилль» ближайшим летом
21:01
Представитель Миранчука: Антон согласовал контракт с «Локомотивом»
20:42
«Уфа» разгромила «Дачию» в товарищеском матче
20:38
Бланко Лещук: у меня большие ожидания от матчей «Шахтёра» с «Сельтой»
20:36
Канунников: «Хэбэй Чайна Форчун», откровенно говоря, ниже классом, чем «Рубин»
20:30
«Андерлехт» — «Зенит»: поле стадиона пребывает в плохом состоянии из-за бактерии
20:20
Адвокат: в матчах с командами из России всегда нужно быть осторожным
20:12
Савин: жаль, Луческу не тренировал «Зенит», когда я играл. У меня был бы шанс
20:10
Макгиди намекнул, что собирается покинуть «Эвертон» летом
20:03
Ибрагимович: Марсьяль не тот парень, который много говорит
19:53
Карадениз: молодых талантов в России много, но их мозги не настроены на работу
19:45
Хавбек «Атлетико» Тейе продлил контракт с клубом до 2022 года
19:34
«Тоттенхэм» объявил о продлении контракта с Уолкером-Питерсом до 2019 года
19:29
«Пескара» подтвердила уход Оддо с поста главного тренера
19:28
Романцев поучаствовал в представлении проекта Академии умного футбола «Наследие»
19:15
Экс-защитник «Спартака» Инсаурральде подрался с партнёром по «Бока Хуниорс»
19:13
Тошич признал, что уже задумывается о матче с «Зенитом»
19:04
Тошич: умному игроку не нужно много времени, чтобы встроиться в любую формацию
19:03
«Спартак-Нальчик» — «Зенит-2»: стали известны стартовые составы
18:56
Нигматуллин: жаль, «Челси» Конте не участвует в Лиге чемпионов
18:52
«Амкар» уступил «Шерифу» в товарищеском матче
18:51
Аподи договорился об уходе из «Кубани» и перейдёт в «Шапекоэнсе»
18:42
Дембеле: я не знаю, почему «Ливерпуль» хотел победить сильнее, чем «Тоттенхэм»
18:36
Хендерсон: цель «Ливерпуля» — выиграть каждый из 13 оставшихся матчей АПЛ
18:34
Рамос: надеюсь, «Реал» повторит достижение «Милана», выиграв ЛЧ два раза подряд
18:31
Роббен: «Арсенал» стал угрозой для любого клуба из Лиги чемпионов
18:23
«Енисей» обыграл «Урал» в Кубке ФНЛ
18:15
Агент: если Верратти не выиграет ЛЧ с «ПСЖ», он сделает это где-то ещё
18:08
Бубнов: Аршавин может составить конкуренцию в составе сборной России
18:06
«Арсенал» Т на третьем сборе сыграет с «Пахтакором», «Астаной» и «Динамо» Тб
17:58
Кирьяков взял на заключительный сбор тульского «Арсенала» 22 игрока
17:53
Зидан: «Реал» всегда среди фаворитов ЛЧ, но эмблема на груди не даёт гарантий
17:52
«Амкар» усилился голкипером «Балтики» Вамбольтом
Все новости
RSS
За кого вы болеете в плей-офф Лиги чемпионов?
"Арсенал"
"Атлетико" М
"Бавария"
"Байер"
"Барселона"
"Бенфика"
"Боруссия" Д
"Лестер"
"Манчестер Сити"
"Монако"
"Наполи"
"Порту"
"ПСЖ"
"Реал"
"Севилья"
"Ювентус"
Проголосовать
Архив →
Конфиденциальность
Использование информации
Контакты
Реклама
Вакансии
|
Виджеты
Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
Возрастное ограничение 18+