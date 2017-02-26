Ф. Невилл: Рашфорд может выйти на уровень Гризманна в течение двух-трёх лет

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Фил Невилл поделился мыслями о двух молодых нападающих команды — 19-летнем Маркусе Рашфорде и 21-летнем Антони Марсьяле.
«Способности Рашфорда настолько широки, что ему всё время нужны будут вызовы. Возможный переход Гризманна должен вдохновлять. Рашфорд в течение двух-трёх лет может стать столь же хорошим игроком, как Антуан.
Что касается Марсьяля, то у Антони есть огромная возможность стать одной из лучших девяток «Манчестер Юнайтед». Пока он лишь одной рукой ухватился за этот шанс, а надо ухватиться двумя. Марсьяль и Рашфорд должны учиться у Ибрагимовича, он феноменален», – цитирует Невилла The Times.
Ранее сообщалось, что нападающий Антуан Гризманн может летом перейти из «Атлетико» в «Манчестер Юнайтед».