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У голкипера ЦСКА Торопа тяжёлое сотрясение мозга

У голкипера ЦСКА Торопа тяжёлое сотрясение мозга
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Директор по коммуникациям московского ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал состояние голкипера команды Владислава Торопа, который получил травму головы в первом тайме финального матча Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Зенитом».

«Владислав Тороп находится в сознании, но у него тяжёлое сотрясение мозга. Сейчас на скорой везут в одну из ближайших клиник для диагностики», – написал Брейдо в своих социальных сетях.

В эти минуты в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

В первом тайме вратарь армейцев Владислав Тороп получил удар в голову после столкновения с защитником Нуралы Алипом. На 36-й минуте он был заменён не на Игоря Акинфеева, который является капитаном ЦСКА, а на Владимира Шайхутдинова.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
5 : 4
ЦСКА
Москва
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