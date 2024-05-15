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Игрок «Реала» Жуниор не согласен с тем, что Никола Йокич стал MVP НБА сезона-2023/2024

Игрок «Реала» Жуниор не согласен с тем, что Никола Йокич стал MVP НБА сезона-2023/2024
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не согласен с тем, что в номинации «MVP Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2023/2024» победил лидер «Денвер Наггетс» Никола Йокич.

Жуниор выложил в свои социальные сети подборку выступлений защитника «Оклахомы-Сити Тандер» Шея Гилджес-Александера и добавил подпись: «MVP». Стоит сказать, что Винисиус и Шей являются друзьями. Бразильский футболист часто появляется на трибунах во время матчей «Оклахомы».

Напомним, центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич получил награду «MVP НБА сезона-2023/2024». Отметим, что Йокич в третий раз за последние четыре сезона стал обладателем этой премии. В минувшем регулярном сезоне Йокич принял участие в 79 матчах, набирая в среднем 26,4 очка, 12,4 подбора и девять результативных передач.

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