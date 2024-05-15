Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Бонус дня
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Кадис» на 90+6-й минуте вырвал победу в гостях у «Севильи» в 36-м туре Ла Лиги

«Кадис» на 90+6-й минуте вырвал победу в гостях у «Севильи» в 36-м туре Ла Лиги
Аудио-версия:
Комментарии

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Кадис». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился победой «Кадиса» со счётом 0:1.

Испания - Примера . 36-й тур
15 мая 2024, среда. 20:30 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
0 : 1
Кадис
Кадис
0:1 Гвардиола – 90+6'    

Никто из участников матча не мог распечатать ворота соперников, но на 90+6-й минуте испанский нападающий «Кадиса» Серхи Гвардиола отобрал ничью у команды Серхио Рамоса.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

«Севилья» набрала 41 очко за 36 матчей и идёт на 13-й строчке. «Кадис» находится в зоне вылета, на 18-м месте и, проведя столько же матчей, заработал 32 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.

Турнирная таблица Ла Лиги
Материалы по теме
«Жирона» уступила «Вильярреалу» в матче Ла Лиги и упустила шанс выйти на второе место
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android