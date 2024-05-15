«Кадис» на 90+6-й минуте вырвал победу в гостях у «Севильи» в 36-м туре Ла Лиги

Завершился матч 36-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались «Севилья» и «Кадис». Игра прошла на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» (Севилья, Испания). В статусе главного арбитра встречи выступил Мигель Анхель Ортис Арьяс. Матч закончился победой «Кадиса» со счётом 0:1.

Никто из участников матча не мог распечатать ворота соперников, но на 90+6-й минуте испанский нападающий «Кадиса» Серхи Гвардиола отобрал ничью у команды Серхио Рамоса.

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«Севилья» набрала 41 очко за 36 матчей и идёт на 13-й строчке. «Кадис» находится в зоне вылета, на 18-м месте и, проведя столько же матчей, заработал 32 очка. Первое место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2023/2024 занимает мадридский «Реал», который 4 мая досрочно стал чемпионом Ла Лиги нынешнего сезона.