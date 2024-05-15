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Аталанта — Ювентус. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Аталанта» — «Ювентус»: гости открыли счёт на четвёртой минуте матча финала Кубка Италии

«Аталанта» — «Ювентус»: гости открыли счёт на четвёртой минуте матча финала Кубка Италии
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В эти минуты на стадионе «Олимпико» в Риме проходит матч финала Кубка Италии. Встречаются «Аталанта» и «Ювентус». Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. На момент написания новости счёт в матче 1:0 в пользу туринцев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
2-й тайм
0 : 1
Ювентус
Турин
0:1 Влахович – 4'    

Уже на четвёртой минуте игры «Ювентус» вышел вперёд благодаря голу нападающего Душана Влаховича, откликнувшегося на передачу Андреа Камбьязо.

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. «Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.

Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).

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