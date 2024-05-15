В «Енисее» прокомментировали драку футболистов с семьёй отдыхающих

Генеральный директор «Енисея» Дмитрий Федосеев прокомментировал информацию о нападении футболистов команды на семью в Красноярске.

«Только сегодня стала известна эта информация, разбираемся. Пытаемся понять. Знаем, что случился конфликт, но написано не так, как похоже было. Ребята также отдыхали семьями после игры и их спровоцировали. Больше ничего пока не могу сказать. Разбираемся, конечно, с футболистами беседа была проведена», — сказал Федосеев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее появились сообщения о драке, произошедшей в Советском районе, футболистов «Енисея» с семьёй отдыхающих. По данным источника, виновником конфликта, случившегося в понедельник, 13 мая, стали игроки красноярской команды Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников.