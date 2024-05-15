«Зенит» — ЦСКА: Артур получил травму — в первом тайме у команд две вынужденные замены

В эти минуты в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

В концовке первого тайма полузащитник хозяев Артур получил травму. В компенсированное время его заменил защитник Дуглас Сантос.

Ранее вратарь армейцев Владислав Тороп получил удар в голову после столкновения с защитником Нуралы Алипом. На 36-й минуте он был заменён на Владимира Шайхутдинова.

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.