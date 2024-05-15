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Игрок «Машук-КМВ» Иванов: после гола никто ничего не понял. Я сам подумал, может, это сон

Игрок «Машук-КМВ» Иванов: после гола никто ничего не понял. Я сам подумал, может, это сон
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Полузащитник пятигорского «Машук-КМ» Николай Иванов рассказал, как случился его быстрый гол в матче Второй лиги A (группа Серебро, второй этап) с «Химиком» (3:2).

Россия - LEON-Вторая лига А . Группа Серебро. 2-й этап. 14-й тур
15 мая 2024, среда. 18:00 МСК
Химик Дз
Дзержинск
Окончен
2 : 3
Машук-КМВ
Пятигорск
0:1 Иванов – 1'     1:1 Абрамушкин – 2'     1:2 Хутов – 11'     2:2 Абрамушкин – 19'     2:3 Gloydman – 78'    
Удаления: нет / Бутенко – 43'

«Перед свистком начала игры Артур Умамудинович (главный тренер ФК «Машук-КМВ». – Прим. «Чемпионата») начал кричать: «Коля, Коля!». Понял, что вратарь далековато вышел. Вот так и решился пробить!

Перед началом сезона Артур Умамудинович мне предложил попробовать на тренировке, и я был удивлён, но понимал, что у меня может получиться. Соперник, видно, нас плохо разобрал, потому что несколько раз в сезоне я уже так пробовал, но безуспешно.

Все были шокированы, первые секунды после гола никто ничего не понял, да я и сам подумал, может, это сон? Я даже не знаю, как реагировать, что могу попасть в книгу рекордов Гиннесса. Я просто в шоке и пока не до конца понимаю, что произошло», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, на первой минуте игры хавбек «Машук-КМВ» Николай Иванов нанёс удар из центрального круга прямо после стартового свистка и поразил ворота соперника. Ему понадобилось на гол около трёх секунд.

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