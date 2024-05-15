«Ман Сити» сделал тренеру по физготовке «Реала» «невероятное предложение» — источник

«Манчестер Сити» хочет пригласить тренера «Реала» по физподготовке Антонио Пинтуса, сообщает испанское интернет-издание Libertad Digital.

По информации источника, «горожане» сделали специалисту «невероятное предложение». Его подробности пока неизвестны.

Также утверждается, что в Пинтусе заинтересованы главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и его ассистенты Хуанма Лильо и Карлос Висенс.

Антонио стал членом тренерского штаба Карло Анчелотти в «Реале» в 2021 году. Ранее он работал в мадридском клубе с 2016 по 2019 год. В период его деятельности в команде «Реал Мадрид» трижды подряд выиграл Лигу Чемпионов — с сезона-2015/16 по сезон-2017/18. Также «королевский клуб» одержал победу в этом турнире в сезоне-2021/22 при участии Анчелотти и Пинтуса.