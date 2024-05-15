Микель Артета стал кавалером испанского ордена Изабеллы Католической

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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета награждён испанским орденом Изабеллы Католической. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Отмечается, что тренеру вручил награду посол Испании в Великобритании Хосе Паскуаль Марко в присутствии семьи и друзей Артеты, а также тренерского штаба «Арсенала».

Орден Изабеллы Католической вручается за услуги, оказанные Королевству Испания, и вклад в развитие международных отношений. Орден может вручаться также иностранцам. В числе известных неграждан Испании, ставших кавалером данной награды, следует отметить бывшего нападающего мадридского «Атлетико» Диего Форлана.

Микель Артета возглавляет лондонский «Арсенал» с 2019 года. Под его руководством канониры стали обладателями Кубка Англии и дважды выиграли Суперкубок Англии.