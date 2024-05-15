Transfermarkt: Максим Глушенков возглавил рейтинг лучших ассистентов высших лиг Европы

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков после матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (2:0) возглавил список лучших ассистентов европейских высших лиг сезона-2023/2024. Об этом сообщает Transfermarkt.

Напомним, форвард отдал две голевые передачи в игре, проходившей на стадионе «Газовик» в Оренбурге. В данный момент, по сведениям авторитетного портала Transfermarkt, Глушенков имеет на своем счёту 20 голевых передач в составе «Локомотива» в 36 матчах Российской Премьер-Лиги и Кубка России нынешнего сезона.

При этом лидирующее место в рейтинге лучших ассистентов Европы с Максимом Глушенковым делит полузащитник бельгийского «Юниона» Кэмерон Пуэртас, записавший на свой счёт аналогичное количество голевых передач за бо́льшее количество игр, чем Глушенков (46).

Отметим, что в пятёрку лучших также входит экс-хавбек московского «Динамо» Себастьян Шиманьски, выступающий ныне в турецком «Фенербахче», который отдал 19 результативных передач за 53 игры.