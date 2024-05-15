«Зенит» — ЦСКА: после первого тайма счёт в матче за выход в Суперфинал Кубка не открыт

В эти минуты в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Игра началась в 20:45 по московскому времени. После первого тайма счёт в игре не открыт — 0:0.

В первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.

Напомним, в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России ЦСКА встречался с калининградской «Балтикой». Армейцы выиграли оба матча — 1:0 и 2:0. «Зенит» прошёл московский «Спартак» по сумме двух встреч — 2:1.