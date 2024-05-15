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Защитник «Спартака» Алексис Дуарте может перейти в «Крузейро» — Хевертон Гимарайнш

Центральный защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте попал в сферу интересов бразильского «Крузейро». Об этом сообщает журналист Хевертон Гимарайнш в соцсети X (ранее Twitter).

Как отмечает источник, в бразильском клубе мониторят ситуацию с карьерой парагвайца в «Спартаке».

Напомним, 24-летний Дуарте стал игроком «Спартака» в январе 2023 года, перейдя из парагвайского клуба «Серро Портеньо». Трансфер игрока обошёлся москвичам в € 4 млн. Действующий контракт футболиста рассчитан до лета 2027 года.

Рыночная стоимость Дуарте, по версии Transfermarkt, составляет € 3,5 млн. В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги игрок провёл 26 матчей. Также на его счету три встречи в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился.