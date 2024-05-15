Матч Кубка России «Зенит» — ЦСКА посетили более 50 тысяч человек

В эти минуты в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Встреча началась в 20:45 по московскому времени. На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Матч посетили 50 115 зрителей. Об этом сообщил диктор по ходу игры.

Это третий по посещаемости домашний матч сине-бело-голубых в сезоне после двух игр со «Спартаком» в РПЛ и Кубке (обе встречи завершились со счётом 0:0).

Напомним, в первом матче финала Пути РПЛ в Москве команды сыграли вничью со счётом 1:1. В составе ЦСКА отличился Антон Заболотный, за «Зенит» забил Александр Ерохин.