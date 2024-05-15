Николай Ларин: мне кажется, Осинькин сейчас находится на своём месте

Бывший директор академии «Чертаново» Николай Ларин ответил на вопрос о том, может ли главный тренер самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин стать главным тренером национальной команды России по футболу.

«Наверное, каждому человеку интересно потренировать сборную. Но одно дело – интересно и совсем другое – на своём месте человек или нет? Мне кажется, Игорь Витальевич сейчас находится на своём месте», — приводит слова Ларина Metaratings.

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

После 28 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.