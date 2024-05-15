«Жирона» определилась с ценой Артёма Довбика — Фабрицио Романо

У 26-летнего нападающего «Жироны» Артёма Довбика в контракте прописана стоимость в € 40 млн, сообщает знаменитый инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, клаусула активируется уже этим летом. Любой клуб, заинтересованный в подписании футболиста, должен заплатить установленную цену, поскольку «Жирона» не намерена вести переговоры о стоимости игрока.

Ранее стало известно, что Артём Довбик объявлен в числе номинантов на приз лучшему игроку сезона-2023/2024 в испанской Ла Лиге.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko

Напомним, Довбик перешёл в испанский клуб из украинского «Днепр-1» летом 2023 года за € 7,75 млн. В текущем сезоне форвард провёл 38 матчей во всех турнирах, в которых отметился 21 голом и девятью результативными передачами. Контракт игрока с испанским клубом действует до конца июня 2028 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.