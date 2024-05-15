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Источник: РПЛ хочет пересмотреть сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»

Источник: РПЛ хочет пересмотреть сумму доходов по контракту с «Матч ТВ»
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Российская Премьер-Лига намерена пересмотреть условия некоторых пунктов действующего ТВ-контракта с «Матч ТВ». Об этом сообщает «РБ Спорт».

По сведениям источника, пересмотр деталей действующего контракта связан с тем, что на федеральном «Матч ТВ» сейчас транслируют значительно больше 60 матчей в сезон, чем предусмотрено соглашением. В лиге согласовали такой вариант, но отметили, что это станет предметом переговоров после окончания сезона.

Отметим, в 2021 году РПЛ заключила с «Матч ТВ» контракт до 2026 года.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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