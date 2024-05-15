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Антонин Кински: в Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»

Антонин Кински: в Чехии не будут писать о достижениях Лички в «Динамо»
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Экс-вратарь «Сатурна» и сборной Чехии Антонин Кински рассказал о реакции в Чехии на результаты чешского специалиста Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

— Есть ли реакция в Чехии на работу Лички в «Динамо»?
— К сожалению, у нас о России пишется только в негативном контексте. Поэтому обо всём, что связано с его достижениями в России, не будут писать в Чехии. Мне кажется, им это неизвестно – хорошо писать о человеке, который остался работать в России. К сожалению, сейчас такая непонятная ситуация.

— Может ли это сказаться на работе Лички в Чехии в дальнейшем? Например, в сборной, если Марцел продолжит прогрессировать.
— Пока трудно сказать, но может быть и такое. Но Марцелу и не надо возвращаться, потому что в России он достигает результата, у него всё хорошо. Зачем тогда возвращаться? — сказал Кински в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, по итогам 28-го тура Российской Премьер-Лиги на первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги вышло московское «Динамо». В активе столичного клуба 53 очка. На втором месте располагается петербургский «Зенит». В активе сине-бело-голубых 51 очко. Что касается третьего места, то его занимает «Краснодар». Южане заработали 50 очков.

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