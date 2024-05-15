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Генич — о составе «Зенита» на матч с ЦСКА: это же не Семак выбирал, да?

Генич — о составе «Зенита» на матч с ЦСКА: это же не Семак выбирал, да?
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Известный комментатор Константин Генич отреагировал на стартовый состав петербургского «Зенита» на ответный матч финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА.

«Это же не Сергей Богданович состав выбирал на матч, да? Это что за эксперименты?» – написал Генич в своём телеграм-канале.

Напомним, 15 мая в ответном матче финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 20:45 по московскому времени.

Ранее тренер хозяев Сергей Семак выбрал следующий стартовый состав команды на игру: Адамов, Родригао, Алип, Барриос, Вендел, Ерохин, Васильев, Ахметов, Артур, Педро, Изидор.

Fonbet Кубок России . Финал (Путь РПЛ)
15 мая 2024, среда. 20:45 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва
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