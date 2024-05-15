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Агент Жемалетдинова прокомментировал информацию о переговорах с клубами РПЛ

Агент Жемалетдинова прокомментировал информацию о переговорах с клубами РПЛ
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Агент Вадим Шпинёв, представляющий интересы полузащитника московского «Локомотива» Рифата Жемалетдинова, прокомментировал информацию о желании «Спартака», «Рубина» и «Краснодара» подписать игрока.

«Официально: я ни с кем из упомянутых клубов встреч и переговоров не проводил», — приводит слова Шпинёва Metaratings.

Напомним, Жемалетдинов является воспитанником клубной академии «Локомотива», но с июля 2016 года по июль 2018 года выступал за казанский «Рубин», у которого был выкуплен железнодорожниками за € 1,5 млн. В этом сезоне на счету игрока 24 матча за красно-зелёных во всех турнирах, пять забитых голов и один результативный пас. Контракт Жемалетдинова с железнодорожниками истекает в июне 2024 года.

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