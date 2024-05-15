«Аталанта» — «Ювентус»: где смотреть, будет ли играть Миранчук, начало матча Кубка Италии

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч финала Кубка Италии. Встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko Sport.

Кубок Италии . Финал Кубок Италии . Финал 15 мая 2024, среда. 22:00 МСК Аталанта Бергамо Не начался Ювентус Турин Кто победит в основное время? П1 X П2

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. Отметим, что в составе клуба из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Если россиянин выиграет Кубок Италии, то завоюет свой первый трофей вне России. Миранчук попал в заявку «Аталанты» и может выйти на поле.

«Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.

Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).

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