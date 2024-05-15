«Аталанта» — «Ювентус»: где смотреть, будет ли играть Миранчук, начало матча Кубка Италии

Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч финала Кубка Италии. Встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. В прямом эфире встречу покажет Okko Sport.
В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. Отметим, что в составе клуба из Бергамо выступает российский полузащитник Алексей Миранчук. Если россиянин выиграет Кубок Италии, то завоюет свой первый трофей вне России. Миранчук попал в заявку «Аталанты» и может выйти на поле.
«Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.
Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).
Не пропустите! Полную трансляцию матчей Кубка Италии и хайлайты смотрите эксклюзивно в Okko.
* Реклама. 18+
Рекламодатель: ООО «ОККО»
ERID: 2RanynGSsC4