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Луис Альберто может перейти в «Наполи» этим летом — Sky Italia

Луис Альберто может перейти в «Наполи» этим летом — Sky Italia
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31-летний полузащитник «Лацио» Луис Альберто может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает интернет-издание Sky Italia.

Ранее сообщалось, что испанский игрок атаки собирается покинуть римскую команду по окончании текущего сезона.

Напомним, действующий контракт Альберто с «Лацио» рассчитан до лета 2027 года.

Полузащитник выступает в составе «орлов» с 2016 года. В текущем сезоне Луис сыграл за свой клуб 43 матча во всех турнирах. В них он отметился пятью голами и 11 голевыми передачами. Напомним, в активе «Лацио» 59 очков после 36 матчей. Римляне продолжаются оставаться на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 14 млн.

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