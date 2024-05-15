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«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук остался на скамейке запасных в матче финала Кубка Италии

«Аталанта» — «Ювентус»: Миранчук остался на скамейке запасных в матче финала Кубка Италии
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Сегодня, 15 мая, на стадионе «Олимпико» в Риме состоится матч финала Кубка Италии. Встретятся «Аталанта» и «Ювентус». Матч обслужит бригада арбитров во главе с Фабио Мареской. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Италии . Финал
15 мая 2024, среда. 22:00 МСК
Аталанта
Бергамо
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Стали известны стартовые составы команд.

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Джимсити, Дзаппакоста, де Рон, Эдерсон, Руджери, Пашалич, Копмейнерс, Де Кетеларе, Лукман.

«Ювентус»: Перин, Гатти, Бремер, Данило, Камбьязо, Маккенни, Кавилья, Рабьо, Айлинг, Влахович, Кьеза.

Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук начнёт матч финала Кубка Италии на скамейке запасных.

В полуфинале Кубка Италии «Аталанта» встречалась с «Фиорентиной». Подопечные Джан Пьеро Гасперини проиграли первый матч (0:1), но в ответной встрече разгромили соперника со счётом 4:1. «Ювентус» играл с «Лацио». Обе встречи завершились победами «Ювентуса» — 2:0 и 2:1.

Действующий обладатель Кубка Италии — миланский «Интер», завоевавший свой девятый по счёту и второй подряд трофей, обыграв в финале «Фиорентину» (2:1).

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