Игрок «Крыльев Советов» Шитов рассказал о методах тренировок Игоря Осинькина

Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, на чём делает акцент главный тренер самарцев Игорь Осинькин во время тренировок команды.

«Игорь Витальевич проводит очень много занятий по теории, показывает видео о том, кто и как неправильно сыграл, кто сыграл правильно. Он хвалит и подсказывает. На тренировках очень много упражнений. Всякие подныривания и так далее, где прокачивается понимание футбола.

Что такое подныривание? Когда ведёшь мяч и он должен всегда быть на ноге. В любую секунду ты можешь отдать пас за спину игроку. И ты начинаешь вбегать. Это у него (у Осинькина) называется подныриванием, — сказал Шитов в эфире «Матч ТВ».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

Напомним, после 28 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.