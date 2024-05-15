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Игрок «Крыльев Советов» Шитов рассказал о методах тренировок Игоря Осинькина

Игрок «Крыльев Советов» Шитов рассказал о методах тренировок Игоря Осинькина
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Нападающий «Крыльев Советов» Владислав Шитов рассказал, на чём делает акцент главный тренер самарцев Игорь Осинькин во время тренировок команды.

«Игорь Витальевич проводит очень много занятий по теории, показывает видео о том, кто и как неправильно сыграл, кто сыграл правильно. Он хвалит и подсказывает. На тренировках очень много упражнений. Всякие подныривания и так далее, где прокачивается понимание футбола.

Что такое подныривание? Когда ведёшь мяч и он должен всегда быть на ноге. В любую секунду ты можешь отдать пас за спину игроку. И ты начинаешь вбегать. Это у него (у Осинькина) называется подныриванием, — сказал Шитов в эфире «Матч ТВ».

Игорь Осинькин возглавляет «Крылья Советов» с 2020 года. Под его руководством команда становилась победителем Первой лиги ФНЛ и выходила в финал Кубка России.

Напомним, после 28 туров текущего сезона Российской Премьер-Лиги «Крылья Советов» располагаются на шестом месте в турнирной таблице, набрав 40 очков.

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