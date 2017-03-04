Оргкомитет ЧМ-2018 не осведомлён о гимне, который записывает Киркоров в Сочи

Оргкомитет ЧМ-2018 ничего не знает о песне, которую записывают к турниру Филипп Киркоров и другие звезды российской эстрады. Об этом сообщил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.
Ранее в Интернете появилось любительское видео, на котором видно, что Киркоров и другие звезды эстрады снимают на стадионе «Фишт» в Сочи клип на песню, посвященную ЧМ-2018.
«Это здорово, но все, что там происходит, мне неведомо, я впервые слышу о гимне чемпионата мира. Не имею представления, что записывает Филипп Бедросович. К нам информация о том, что записывается гимн чемпионата мира, не приходила. Если бы речь шла об официальном гимне чемпионата мира, то об этом, как минимум, надо было поставить в известность ФИФА, а я уверен, что и в ФИФА ничего об этом не знают — они недавно у нас были, и про это речь не шла», — цитирует Сорокина ТАСС.