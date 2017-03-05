Клаван: «Ливерпуль» немного расстроен, что позволил «Арсеналу» забить

Защитник «Ливерпуля» Рагнар Клаван прокомментировал победу над «Арсеналом» (3:1) в 27-м туре АПЛ.
«Конечно, мы немного расстроены, что „Арсенал“ забил и не позволил нам провести сухую игру, но в целом победа 3:1 в таком матче — хороший результат. В первом тайме мы были максимально сосредоточены, а второй начали не очень удачно и позволили им отыграть один гол. Однако после этого мы хорошо защищались и действовали компактно, а потом Вейналдум забил третий мяч», — цитирует Клавана официальный сайт «Ливерпуля».