Червиченко: Безбородов питерский судья по прописке, на деле чисто спартаковский

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 18-го тура российской Премьер-Лиги, в котором красно-белые в гостях сыграли вничью с «Краснодаром» (2:2). В частности, Червиченко подверг критике работу арбитра встречи Владислава Безбородова.
«Матч понравился. Боевая игра, державшая в напряжении заполненные трибуны отличного стадиона… Но, к сожалению, судейство Безбородова оказалось чёрной кляксой на этой симпатичной картине. Речь идёт о 26-й минуте, когда Глушаков чуть ногу не оторвал Газинскому. Игрок «Краснодара» из-за травмы покинул поле, Денису же за это — ничего. Подобным образом Глушаков, к слову, «отличился» в игре с «Ростовом». Если бы была зеркальная ситуация и Газинский срубил спартаковца, думаю, краснодарца выгнали бы с поля. Были со стороны «Спартака» и во втором тайме фолы, которые Безбородов беспардонным образом проигнорировал.
К чему Безбороду симпатизировать красно-белым, если он питерский арбитр? Питерский — по прописке, а на деле-то он чисто спартаковский. Вспомните тот же матч «Спартака» с «Ростовом», когда он похоронил ростовчан, выдумав сначала красную карточку Кудряшову, а потом высосав из пальца две жёлтые карточки для Наваса.
Логику можно отыскать. Бывает так, что не всегда земляки болеют друг за друга, конфликты у них возникают. Но то, как Безбородов тянет «Спартак», — так никто этого не делает. Когда его спрашивают, почему ты так отсудил, он отвечает: «Ну я так видел». Получается, что он так видел, а несколько миллионов лохов должны это проглатывать», — цитирует Червиченко «Советский спорт».