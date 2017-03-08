Хаби Алонсо на этой неделе объявит о завершении карьеры в конце сезона

Полузащитник «Баварии» Хаби Алонсо до конца текущей недели объявит о том, что по окончании текущего сезона завершит карьеру. Данную информацию подтвердил председатель правления мюнхенского клуба Карл-Хайнц Румменигге, сообщает Bild.
35-летний Алонсо выступает за «Баварию» с 2014 года. До этого он защищал цвета «Реала Сосьедад», «Эйбара», «Ливерпуля» и мадридского «Реала». На его счету также 114 матчей и 16 голов за сборную Испании.
В текущем сезоне на счету Алонсо 19 матчей и 3 гола в Бундеслиге, а также 5 матчей и 1 результативная передача в Лиге чемпионов.