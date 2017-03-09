Флешмоб на Дворцовой площади за 100 дней до КК-2017 собрал 1000 волонтёров

На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся флешмоб, участниками которого стали волонтёры. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, на мероприятие собрались около 1000 волонтёров, исполнившие национальные танцы всех стран — участниц турнира, гостей из которых в России ждут ровно через 100 дней.
Волонтёры разбились на равные группы и станцевали австралийский «Буш», немецкий «Ландлер», камерунский «Бака», мексиканский «Сон де ла Негра», интерпретацию новозеландской «Хаки», португальский «Коридиньо», русскую «Калинку» и чилийскую «Куэку».
К ним присоединились двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу, а также волк Забивака — талисман ЧМ-2018.