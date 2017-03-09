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175 лет назад 2016
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Флешмоб на Дворцовой площади за 100 дней до КК-2017 собрал 1000 волонтёров

9 марта 2017, четверг. 20:16. Футбол
На Дворцовой площади в Санкт-Петербурге состоялся флешмоб, участниками которого стали волонтёры. Как сообщается на официальном сайте ФИФА, на мероприятие собрались около 1000 волонтёров, исполнившие национальные танцы всех стран — участниц турнира, гостей из которых в России ждут ровно через 100 дней.

Волонтёры разбились на равные группы и станцевали австралийский «Буш», немецкий «Ландлер», камерунский «Бака», мексиканский «Сон де ла Негра», интерпретацию новозеландской «Хаки», португальский «Коридиньо», русскую «Калинку» и чилийскую «Куэку».

К ним присоединились двукратный чемпион мира и обладатель Кубка конфедераций в составе сборной Бразилии Кафу, а также волк Забивака — талисман ЧМ-2018.
Источник: Официальный сайт ФИФА Сообщить об ошибке
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Новости. Футбол
9 марта 2017, четверг
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