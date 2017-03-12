Червиченко: даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко после победы над «Анжи» (1:0) в домашнем матче 19-го тура РФПЛ поделился мнением о шансах красно-белых на титул.
«Даже объективное судейство не помешает «Спартаку» стать чемпионом. Этого будет мало «Зениту» и ЦСКА, чтобы догнать спартаковцев. Они на 90% гарантировали «Спартаку» чемпионство. Команда Массимо Карреры ведёт с преимуществом в восемь очков не из-за того, что так хороша. Она хороша, безусловно, но не настолько. Просто питерский клуб и «армейцы» сильно сдали в этом году. «Зенит» откровенно выглядит плохо, а ЦСКА переживает кризис.
Что касается «Ростова», то его цинично в двух матчах с «Зенитом» и «Спартаком» убили и украли шесть очков. Если бы не это, то ростовчане обязательно бы вмешались в чемпионскую гонку. «Ростов» — один из сильнейших клубов РФПЛ», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.