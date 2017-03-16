Рекорд результативности 1/8 финала Лиги чемпионов превзойдён на 6 мячей

На стадии 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2016/17 все команды в общей сложности забили 62 гола. Это новый рекорд для данной стадии, которая впервые появилась в этом турнире в 2004 году.
Самым результативным стал первый матч между «Манчестер Сити» и «Монако», в котором команды забили 8 голов (5:3). Лишь в одной игре не было забито ни одного мяча, а именно в ответной встрече «Атлетико» с «Байером» (0:0).
Предыдущее достижение составляло 56 мячей на 16 команд и было установлено в сезоне-2011/12. Что касается минимального показателя, то он составляет 29 голов и был зарегистрирован дважды — в 2004 и 2007 годах.