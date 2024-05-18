ЦСКА сообщил о состоянии здоровья Владислава Торопа

ЦСКА выступил с заявлением относительно состояния вратаря команды Владислава Торопа. Напомним, футболист получил тяжёлую травму головы в матче Фонбет Кубка России с петербургским «Зенитом» (0:0, 4:5 пен.).

«Накануне поздно вечером успешно завершилась операция по восстановлению скуло-орбитального комплекса и верхней челюсти, которая длилась около трёх часов. Слава пробудет в больнице ещё ближайшие 3-5 дней. Он чувствует себя хорошо и хочет как можно быстрее попасть домой.

Ждём как можно скорее его возвращения в строй!

Пишите в комментарии свои пожелания Славе, мы знаем, что он их читает, и ему будет очень приятно!» — сказано в телеграм-канале красно-синих.

В нынешнем сезоне Владислав Тороп принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 13 голов. В шести матчах он сыграл «на ноль». За основную команду ЦСКА голкипер выступает с 2020 года.

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