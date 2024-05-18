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Почеттино — о будущем «Челси»: важно то, что мы начали строить фундамент

Почеттино — о будущем «Челси»: важно то, что мы начали строить фундамент
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Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино высказался о будущем клуба.

«Важно то, что мы начали строить фундамент. Мы хотим возвести наш дом шаг за шагом, очень прочный. Если мы будем делать всё правильно, то будем сильны в течение следующих нескольких лет. Это позволит нам бороться за трофеи», — приводит слова Почеттино Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее «Челси» впервые в сезоне-2023/2024 выиграл четыре матча подряд в чемпионате.

На данный момент на счету «Челси» 60 очков. После 37 туров команда Почеттино занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ. У идущего на пятой строчке «Тоттенхэма» 63 очка. «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед», идущие на седьмом и восьмом местах, отстают от «пенсионеров» также на три очка.

Следующий матч «Челси» проведёт с «Борнмутом». Игра состоится 19 мая, начало в 18:00 мск.

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