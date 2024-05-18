Агент Луки Модрича высказался о будущем 38-летнего полузащитника

Агент Владица Лемич, представляющий интересы 38-летнего полузащитника мадридского «Реала» Луки Модрича, высказался о будущем своего клиента. Действующее трудовое соглашение хорвата со «сливочными» заканчивается грядущим летом.

«Скорее всего, он останется ещё на год и продолжит писать историю. Мадридский «Реал» — лучший клуб в мире, которым управляет лучший президент в истории футбола. Лука Модрич — фанат «Реала» и считает этот клуб своим домом», — приводит слова Лемича Marca со ссылкой на Kooora.

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Ранее в СМИ появлялась информация, что полузащитник близок к продлению контракта с мадридским клубом до 2025 года.

Напомним, Модрич выступает в составе «Реала» с 2012 года. За этот период он принял участие в 531 матче во всех турнирах, в которых отметился 39 голами и 86 результативными передачами.

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