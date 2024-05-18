Титов: кто знал, что у «Спартака» будут такие результаты, когда Абаскаля уберут

Бывший атакующий полузащитник «Спартака» Егор Титов поделился мнением о работе временно исполняющего обязанности главного тренера красно-белых Владимира Слишковича, заменившего испанского специалиста Гильермо Абаскаля.

– Кто знал, что будут такие результаты у «Спартака», когда уберут Абаскаля. Мы видим, что Слишкович поменял игру. Не глобально, а больше ментально. Команда бежит, забивает наконец-то. Хотя и при Слишковиче было три матча, когда команда играла как «на ноль», так и не забивала. То, что не пропускаем — это здорово. Но, конечно, «Спартак» обязан забивать.

— «Спартак» сейчас — это команда Слишковича?

— Не знаю. Надо находиться в команде, чтобы понимать, что они делали, что они делают сегодня. Тренировочный процесс — это очень непросто. Поверьте. Тем более в «Спартаке».

— Если представить, что такая ситуация, как со Слишковичем, была в ваше время, то вы бы пошли просить руководство оставить его?

— В наше время такого просто быть не могло. И вы знаете почему. Это просто вот здесь не укладывается (показывает на голову), — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире: